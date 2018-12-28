Насколько снизят тарифы на комуслуги в Астане в 2019 году

В основном снижение произошло за счет снижения мероприятий по инвестиционным программам.

Насколько будут снижены тарифы на коммунальные услуги в столице в 2019 году, рассказал на брифинге руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Астане Булат Танабергенов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"С 1 января 2019 года коммунальные тарифы на территории столицы по теплоснабжению для населения будут снижены на 10%, по водоснабжению - водоотведению тарифы для населения будут также снижены на 10%. По электрической энергии тарифы с 1 января будут снижены в среднем на 9% для юридических лиц, а для населения на 9,4%", - сказал Булат Танабергенов.

Он также добавил, что все это делается согласно поручению Главы государства.

"В основном снижение произошло за счет снижения мероприятий по инвестиционным программам. Как вы помните, для базовых наших основных субъектов естественных монополий на 2016-2020 годы были утверждены тарифы, при утверждении тарифа утверждается инвестиционная программа. То есть субъект обязан выполнить определенные мероприятия по замене сетей, по ремонту и так далее. Так вот некоторые мероприятия были исключены с инвестиционной программы - соответственно тарифы снижаются. На электричество тарифы были снижены за счет снижения оптовой цены на ее закуп", - пояснил Булат Танабергенов.

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