В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о похолодании.

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

29 декабря местами по Туркестанской области ожидаются туман, утром и днем усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 23 м/с.

29 декабря в Костанайской области местами ожидается метель, туман, гололед, юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.

29 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, туман, гололед. Юго-восточный, южный ветер ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

29 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед.

29-30 декабря на реках Алматинской и на реке Сырдарья в пределах Кызылординской областей в связи с неучтойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек.

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