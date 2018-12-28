Новые назначения произведены в органах прокуратуры

Сменился прокурор в ЗКО.

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора Кайрата Кожамжарова от 26 декабря 2018 года Сапарбек Нурпеисов освобожден от должности прокурора Западно-Казахстанской области и назначен начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Прокурором Западно-Казахстанской области назначен Жандос Умиралиев.

Нурпеисов С.А., 1960 года рождения. В органах прокуратуры с 1985 года.

С 2001 по 2005 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской области и г.Астаны.

С 2005 по 2012 годы занимал должности заместителя начальников департаментов по надзору за законностью следствия и дознания, в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры.

С 2012 по 2018 годы руководил прокуратурами Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

С августа 2018 года – исполняющий обязанности начальника Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Имеет высший классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден орденами "Даңқ" ІІ степени и "Айбын" ІІ степени.

Умиралиев Ж.Ж., 1978 года рождения. В органах прокуратуры с 2000 года. Работал на различных, в том числе руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области.

С 2010 по 2011 годы состоял в должности старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.

С 2011 по 2017 годы работал заместителем прокурора г.Алматы.

С 2017 – по 2018 годы возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С августа 2018 года – исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области.

С 2014 года состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных органов.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

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