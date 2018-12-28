Кот забрался ночью в музей и вызвал охрану

Прибывшая на место группа быстрого реагирования не обнаружила следов взлома и самого нарушителя.

Кот, разгуливавший ночью по залам Пушкинской галереи Железноводска Ставропольского края, включил сигнализацию и "вызвал" группу быстрого реагирования, сообщает NewsTracker.

Прибывшая на место группа быстрого реагирования не обнаружила следов взлома и самого нарушителя, посчитав, что сигнализация сработала из-за неисправности датчиков.

Однако все окончательно встало на свои места при просмотре камер видеонаблюдения – нарушителем оказался кот, гуляющий сам по себе по экспозиционным залам "Пушкинки", сообщает Instagram города Железноводск. Позже в соцсети появилось фото пушистого нарушителя уже при свете дня.

По словам директора Пушкинской галереи Елены Колантаевской, животное стало постоянным гостем культурного учреждения. Сотрудники музея видели, как он приходил как минимум еще один раз.

В ноябре сообщалось о двух упрямых котах, которые уже несколько лет пытаются перехитрить охранника художественного музея Ономити в японской префектуре Хиросима и проникнуть в здание.

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