Тела двух человек найдены при пожаре в Акмолинской области

Мужчина и женщина задохнулись.

В селе Урумкай Бурабайского района в пожаре погибли два человека, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации ДЧС Акмолинской области, сообщение о пожаре поступило в 1:30 ночи.

"В огне погибли 2 человека. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается", - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, погибшие - женщина 1962 года рождения, и мужчина 1970 года рождения, были обнаружены уже после пожара. Предварительная причина смерти - острое отравление окисью углерода.

"Назначены экспертизы. Ведется проверка", - добавили в ведомстве.

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