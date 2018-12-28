В Мангистауской области на производстве умер рабочий ТОО "МАЭК-Казатомпром"

Началось расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Расследование по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" начали в Мангистауской области после гибели рабочего на производстве ТОО "МАЭК-Казатомпром". Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Из-за выброса газа на теплоэлектроцентрали №2 в ТОО "МАЭК-Казатомпром" пострадал и в результате скончался работник 1986 года рождения.

Расследование ведется по части 3 статьи 156 Уголовного Кодекса Республики Казахстан ("Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- На пульт центрально-оперативного управления Актау поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Мангистауской областной больницы поступил гражданин с диагнозом "Термические ожоги 60-69% поверхности тела", которые были получены на рабочем месте в ТОО "МАЭК-Казатомпром". Не приходя в сознание пострадавший скончался, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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