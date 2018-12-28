В Павлодаре вынесли приговор виновному в смерти чиновника и его семьи

В ДТП скончались глава областного управления, его супруга, сын и родственница.

В Павлодаре Лебяжинский районный суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб водитель легковой автомашины BMW, руководитель Павлодарского областного управления культуры, архивов и документации Ардак Райымбеков, а также его семья, передает Zakon.kz.

В автомобиле, кроме Райымбекова, находились его жена, сын и родственница, они скончались. Еще один пассажир получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Авария произошла 27 августа. 51-летний водитель машины Howo Sinotruk Александр Горшков на трассе "Омск — Майкапчагай", возле села Черное района Аккулы выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение с BMW.

Во время следствия и рассмотрения дела в суде Александр Горшков содержался под стражей. Своей вины в ДТП он не отрицал, но был не согласен со схемой дорожно-транспортного происшествия, составленной следствием.

С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств Горшков признан виновным по части 4 статьи 345 УК РК и приговорен к пяти годам лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме того, его обязали выплатить четыре миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба потерпевшей стороне.

Приговор не вступил в законную силу.

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