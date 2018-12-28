Найдена сжигающая жир на животе молекула

Жировые отложения в брюшной полости, окружающие внутренние органы, называют висцеральными. Из-за них повышается риск развития многих опасных болезней и нарушений.

В преддверии Нового года многие люди заботятся о том, чтобы начать его в здоровом теле, и потому приступают к усиленным тренировкам. Другие не могут устоять перед обилием праздничных угощений и стремятся вернуться в форму уже после каникул. Но и те, и другие вряд ли задумываются о том, как именно физическая активность дает желаемый эффект.

Команда под руководством Анны-Софи Веделл-Неергорд (Anne-Sophie Wedell-Neergaard) из Университета Копенгагена выяснила, как происходит сжигание, пожалуй, самого "стойкого" и ненавистного многими жира – отложений на животе.

Оказалось, ключевую роль в этом процессе играет особая сигнальная молекула под названием интерлейкин-6. Поясним, что такие молекулы могут обладать как противовоспалительными свойствами (стимулировать иммунный ответ), так и провоспалительными (аутоиммунные реакции).

Авторы работы отмечают, что жир в брюшной полости, окружающий внутренние органы (его называют висцеральным), связан с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, а также рака и многих других опасных болезней.

Давно известно, что физическая активность способствует уменьшению жировой прослойки на животе, но основные механизмы этого процесса не были основательно изучены.

Некоторые специалисты предполагали, что такой эффект опосредует гормон адреналин, запускающий реакцию "бей или беги". Это состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы, изменяя работу многих органов и систем.

Однако Веделл-Неергорд и ее коллеги подозревали, что интерлейкин-6 также может играть важную роль в процессе сжигания висцерального жира. Эти пептидные молекулы высвобождаются из скелетных мышц во время упражнений: они регулируют энергетические обмен и, помимо прочего, стимулируют расщепление жиров.

Чтобы проверить свою догадку, ученые провели эксперимент, продлившийся 12 недель. В нем приняли участие 53 добровольца с висцеральным ожирением, которых случайным образом разделили на несколько групп по разным параметрам.

Во-первых, пациенты из одной группы каждые четыре недели получали внутривенные инфузии тоцилизумаба (препарата, который блокирует передачу сигналов интерлейкина-6 и в настоящее время одобрен в ряде стран для лечения ревматоидного артрита), а пациенты из другой группы получали плацебо в виде физраствора. Во-вторых, часть пациентов из обеих групп занималась несколько раз в неделю на велотренажере по 45 минут, а другая часть не делала никаких упражнений.

Чтобы оценить массу висцерального жира, специалисты до и после эксперимента провели всем добровольцам магнитно-резонансную томографию.

Результаты показали, у людей, получавших плацебо и занимавшихся на велотренажере, масса жировой ткани снизилась в среднем на 225 граммов (или на 8%) по сравнению с теми, кто также получал физраствор, но не делал упражнений.

Между тем введение в кровоток антител к интерлейкину-6 "отменило" положительный эффект у людей, посещающих спортзал. Масса висцерального жира у таких пациентов, несмотря на упражнения, возросла примерно на 278 граммов по сравнению с показателями "группы плацебо".

Кроме того, анализы показали, что тоцилизумаб способствовал росту уровня общего холестерина и "плохого" холестерина. У участников из "инфузионной" группы оба показателя были выше, чем у людей, получавших плацебо (вне зависимости от того, занимались последние или нет).

"Насколько нам известно, это первое исследование, которое показывает, что интерлейкин-6 играет физиологическую роль в регуляции массы висцерального жира у людей", – сообщила Веделл-Нергаард.

Ее команда подчеркивает, что эта работа не была предназначена для оценки конкретной методики лечения в клинических условиях. Иными словами, речь не идет о том, что интерлекйин-6 обязательно должен оказывать положительный эффект при попытках похудения.

К примеру, известно, что у пациентов с высокой степенью ожирения, диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается хроническое повышение уровней интерлейкина-6. Это означает, что "жиросжигающий эффект" молекула оказывает лишь в определенном "контексте".

"Сигнальные пути в иммунных клетках и мышечных клетках существенно отличаются, что приводит к провоспалительным и противовоспалительным действиям, поэтому интерлейкин-6 может действовать по-разному у здоровых и больных людей", – поясняет Веделл-Неергорд.

Теперь ее команда намерена проверить, как интерлейкин-6 влияет на жировой и углеводный обмен в различных условиях. Кроме того, исследователи хотят выяснить, может ли повышение уровня интерлейкина-6 (например, с помощью инъекций) повлиять на уменьшение висцерального жира, если человек при этом не делает никаких упражнений.

Кстати, авторы работы дали полезный совет всем тем, кто планирует после новогоднего застолья приступить к тренировкам, чтобы вернуться в форму.

"Важно подчеркнуть, что, когда вы начнете заниматься спортом, масса тела может увеличиться из-за роста мышечной массы. Таким образом, в дополнение к измерению общей массы тела было бы полезно, а может быть, и более важно измерять окружность талии, чтобы отслеживать потерю массы висцерального жира и сохранять мотивацию", – заключила Веделл-Неергорд.

Источник: Вести

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