В Астане строителям не заплатили более 3,5 млн тенге за ремонт детсада

Мужчины уже четыре месяца живут на воде и хлебе.

Более 3,5 млн тенге не заплатили строителям за ремонт детского сада в Астане. Руководство компании, нанимавшей мужчин на работу, не отвечает на звонки, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Новый год семья Ердаулета Маметова будет встречать без праздничного стола и угощений. На это нет денег. Пять месяцев назад его бригада начала ремонт фасада столичного детского сада. Работали без договора – поверили нанимателям на слово.

Честно заработанные им не выплачивают уже четыре месяца. По словам строителей, сумма задолженности достигла, как минимум, 3,5 млн тенге.

Ердаулет Маметов, рабочий:

"Почему моя семья должна голодать? У меня двое детей маленьких – 3 года и 8 месяцев. Если нам не выплатят все, что должны, мы будем ходить за субподрядчиком по пятам! Раз до основного подрядчика добраться не получается".

Его друг по несчастью, 50-летний Жамбыл Алиев, тоже едва сводит концы с концами. Ждать и выпрашивать свои деньги мужчина устал. На его резонный вопрос "когда выдадут зарплату?" в субподрядной организации регулярно отвечают "завтра".

Жамбыл Алиев, рабочий:

"Им генподрядчик не заплатил деньги. Нам не объясняют, мы только с субподрядчиком разговаривали. ТОО между собой сами пусть судятся. Какие деньги у них крутятся, мы же не знаем. Пусть заплатят рабочим".

На капитальный ремонт детского сада местные власти выделили 91 млн тенге. Одна из компаний выиграла тендер на ремонт здания, и заключила договор с субподрядчиком, а тот – привлек к работе 20 рабочих из Шымкента.

Бекжан Бапышев, руководитель отдела благоустройства аппарата акима района Алматы:

"На основании договора №74 от 11.06.2018 года подрядная организация "АВМ ЭЛИТ" в полной мере выполнила все договорные обязательства перед аппаратом акима района Алматы. Претензий к данной организации у нас нет. О том, что данная организация привлекала субподрядную организацию мы не были уведомлены".

Юристы рекомендуют рабочим обратиться с коллективным заявлением в государственную инспекцию труда. Чтобы там провели тщательную проверку.

Алексей Гладилин, юрист:

"Если проведенной проверкой будет установлено, что работодатель допустил к работе людей без заключения трудового договора, то в этом случае такой работодатель будет привлечен к административной ответственности. Это ст. 86 КОАП РК, соответственно. Если будет установлен факт несвоевременной выплаты заработной платы, то это тоже образует состав административного правонарушения – ст. 87 КОАП РК".

Пускать дело на самотек отчаявшиеся строители не собираются. Теперь они намерены отстаивать свои права в суде.

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