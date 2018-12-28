С 2019 года минимальная зарплата поднимется в 1,5 раза - президент РК

Назарбаев посетил новогодний бал в Астане.

28 декабря в конгресс-центре ЭКСПО в Астане прошел новогодний бал, который посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая перед участниками благотворительного бала, Глава государства подчеркнул, что уходящий год был плодотворным для всей страны.

- Значительно укрепился авторитет нашей страны в мире. Увеличился объем инвестиций в Казахстан на 17,5%. В целом, экономика выросла больше чем на 4%. Это – результат нашей с вами совместной работы. Поэтому я благодарен всем, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в наступающем году пройдет много событий, которые будут способствовать дальнейшему развитию страны.

- С 2019 года минимальная заработная плата поднимется в 1,5 раза. Это коснется 1,3 млн человек. Уровень заработной платы учителей, подтвердивших квалификацию, будет повышен от 30 до 50%. Будет проведена работа по улучшению деятельности правоохранительных органов. Будут приняты меры по продвижению туризма, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана указал, что особое внимание в следующем году будет уделено развитию потенциала молодого поколения.

- Специальная государственная программа для молодежи будет ориентирована на реализацию четырех задач. Это включает вопросы образования, обеспечения жильем, здоровья и патриотического воспитания. Все, что мы делаем, мы делаем для будущего. Главным жизненным ориентиром для молодежи должна быть независимость страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства еще раз поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам счастья, здоровья и семейного благополучия.

Все вырученные в ходе новогоднего бала средства будут направлены на благотворительные цели.

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