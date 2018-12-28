"Барыс" всухую одолел "Трактор"

Астанчанам осталось провести еще один матч в уходящем году.

Столичный ХК "Барыс" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в уходящем году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28 декабря столичный клуб в Челябинске встречался с местным "Трактором". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Астаны.

Первый период команды провели без голов. Во втором счет встречи в меньшинстве открыл Патрис Кормье. Еще до перерыва закрепил успех "Барыса" Дмитрий Шевченко, которому ассистировали Павел Акользин и Дастин Бойд. В заключительном отрезке точку в матче поставил Мэтт Фрэттин с передачи Никиты Михайлиса и Кертиса Волка.

Ворота астанинской команды в неприкосновенности в этой встрече удержал Хенрик Карлссон.

Напомним, это был предпоследний матч "Барыса" в 2018 году. 30 декабря команда на выезде сыграет с омским "Авангардом".

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