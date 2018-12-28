Глава государства о текстиле: У нас все можно делать

Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями средств массовой информации поделился своим видением будущего легкой промышленности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Обувь у нас хорошую шьют, нормальную. Особенно теплую. Наша армия, полиция, вся одежда нашего казахстанского производства. То есть, здесь много таких вещей, над которыми мы должны работать. Сейчас несколько предприятий находятся в работе, которую мы ведем. В следующем году люди будут получать совершенно другое рабочее место: там зарплата другая, квалификация другая. Это правильная политика, индустриализацию будем проводить".