Глава государства о текстиле: У нас все можно делать
Назарбаев считает, что мы должны восстановить нашу легкую промышленность любым способом.
Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями средств массовой информации поделился своим видением будущего легкой промышленности Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Я был в Алматы на фабрике, где шьют костюмы – они прекрасные. Не знаю насчет женщин, это тонкое дело. Это зависит от дизайнеров, которые могли бы нашу номадическую культуру на женщин одевать. Современную одежду тоже надо шить, и мы должны восстановить нашу легкую промышленность любым способом. У нас для этого хлопок есть? – Есть. Шерсть есть? – Есть. У нас кожа есть? – Есть. У нас все можно делать.
Обувь у нас хорошую шьют, нормальную. Особенно теплую. Наша армия, полиция, вся одежда нашего казахстанского производства. То есть, здесь много таких вещей, над которыми мы должны работать. Сейчас несколько предприятий находятся в работе, которую мы ведем. В следующем году люди будут получать совершенно другое рабочее место: там зарплата другая, квалификация другая. Это правильная политика, индустриализацию будем проводить".
Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.
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