Прогноз на 2019 год дали казахстанские экстрасенсы и нумерологи

Специалисты обещали на 2018 год финансовые трудности.

Чем меньше дней остается до Нового года, тем сильнее нас захлестывают волны самых разных прогнозов - политических, экономических, социальных. В 2019 разные специалисты пророчат Казахстану перемены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Почти все экстрасенсы 2018 называли финансово сложным годом и попали в точку. В сентябре доллар в обменниках страны подскочил до отметки в 380 тенге.

Нумеролог:

"Я могу сказать, что в летние периоды могут быть перемены, стрессовые ситуации. Это могут быть и политические, и переходы резкие, неожиданные, в том числе финансовые".

Предрекали казахстанцам не только сложности, но и большие перемены в уходящем году.

Бахыт Жуматова, экстрасенс:

"Алматы вырастет, будет расти. Вторая Алматы будет. Вторая, говорит, Алматы будет Астана. Вопрос какой-то будет решаться серьезный в Астане, по городу говорю, по структуре".

Что имела в виду экстрасенс, теперь понятно. В столице появился новый, четвертый район – "Байконур". А под рождением второй Алматы на карте Казахстана ясновидящей, возможно, привиделся Шымкент. Город-миллионник в этом году получил статус, аналогичный алматинскому.

Упражнялись специалисты из области политологии в международных прогнозах. Главной угрозой видели недопонимание среди крупных держав.

Политолог:

"Могут возникнуть экономические противоречия между Китаем и США. А если уточнить, что на сегодняшний день Китай является крупным торговым партнером Соединенных Штатов Америки и триллионные долговые обязательства США держат Китай, то могут быть какие-то финансовые катаклизмы".

Так и случилось. С начала года внимание мировых СМИ, политиков и экспертов было приковано к двум сильным мира сего, развязавшим торговую войну: США и Китаю. Поскольку это две крупнейшие экономики планеты, последствия на себе отчетливо ощутили и другие государства. Но если верить прогнозам политологов на год 2019, то для Казахстана этот год станет более удачным, чем уходящий.

Ботагоз Нургали, астролог:

"2019 год обещает быть гораздо более успешным, гораздо менее напряженным, чем уходящий 2018 год. Поскольку Казахстан родился под знаком Стрельца" - точку отсчета мы берем 16 декабря 1991 года, то и Казахстану должно в этом году повезти".

Строя планы на будущее, некоторые любят обращаться не к прогнозам современников, а к знаковым предсказателям прошлого. Пророчества Нострадамуса гласят: 2019 год будет годом справедливости, в котором каждый получит то, что заслуживает. Вот только с финансами надо быть осторожнее.

Жанар Жусупова, нумеролог:

"Самое главное в этом году - не брать какие-то там большие кредиты. Обходиться без каких-то финансовых обязательств. Даже если берете ипотеку, чтобы был конкретный расчет, что вы сможете в какое-то ближайшее время оплатить, чтобы не было страха".

Каким будет 2019 на самом деле? Пожалуй, самый точный ответ на этот вопрос получится дать только в 2020. Какими бы ни были прогнозы астрологов и экономистов, политологов и нумерологов, люди всегда хотят верить в лучшее. И эта вера способна менять реальность.

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