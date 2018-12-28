Нерешенных вопросов между Казахстаном и Россией нет - Назарбаев

Президент уверен, что сегодня отношения Казахстана и России - это эталон для всех уровней власти, который только способствует развитию экономики и благосостояния граждан

Перспективы интеграционной повестки России и Казахстана прокомментировал Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев сообщил, что сегодня нерешенных вопросов между государствами не осталось, сообщает Zakon.kz.

"ЕАЭС созданный в Казахстане, в 2014 году попал сразу в тяжелое положение, как раз в пик кризиса, и все думали - будет он или нет. Сейчас торговля со странами ЕАЭС выросла на четверть - 24,5%. 90% - это торговля Казахстана с Россией, и 10% - если брать остальные страны. В целом, между всеми странами товарооборот сильно вырос и показывает полезность для всех. Во-первых, это единый таможенный союз для всех, люди могут проезжать беспрепятственно, рабочая сила, экономика, промышленность - это хорошее благо. Это сближает, создает доверие между государствами, в целом это полезно для двухсторонних отношений и для экономики каждого из нас", - рассказал глава государства во время встречи с журналистами.

Особенно Елбасы отметил, что за годы плодотворного сотрудничества, между обеими странами не осталось нерешенных вопросов, а в случае возникновения разногласий все оперативно решается на уровне министерств. Президент подчеркнул, что у стран есть единая политика, направленная на сближение и доверительное отношение.

"Региональные встречи, Казахстан торгует с 70 регионами России, наши области имеют напрямую контакт с российскими регионами, это большое подспорье. Надо больше в СМИ говорить, что у нас огромное количество совместных предприятий - "КамАЗ", в оборонной отрасли, по энергетики. По всем направлениям растут отношения и нерешенных вопросов, проблемных вопросов между Россией и Казахстаном нет. Поскольку мы соседи, всегда возникают какие-то проблемы, вопросы, но сейчас все решается очень легко на уровне министерств. Все знают, общая политика обоих государств направлена на сближение и доверительное отношение", - добавил он.

По словам Назарбаева, сегодня отношения Казахстана и России - это эталон для всех уровней власти, который только способствует развитию экономики и благосостояния граждан.

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

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