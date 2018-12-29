Назарбаев о казахстанских исполнителях: Надо выращивать кадры – это штучный товар

Президент Казахстана рассказал о том, почему необходимо поддерживать казахстанских исполнителей.

Нурсултан Назарбаев в беседе с журналистами объяснил, почему необходимо поддерживать отечественных исполнителей. По его словам, "Астана Опера" и "Астана балет" за последние годы завоевали авторитет за рубежом, передает Zakon.kz.

"Мы должны двигать нашу культуру – больше должны ездить со спектаклями. В последние годы "Астана Опера" и их концерты выросли, имеют очень большой потенциал. "Астана балет" за пять лет завоевал такой авторитет, на "ура" воспринимают в Вене и Париже", - сказал глава государства.

В качестве примера правильно поддержки артистов, Назарбаев привел юную оперную звезду Марию Мудряк. Девочке вовремя дали стипендию, что позволило вывести ее на мировую арену.

"Например, казахстанская оперная певица семилетняя Марии Мудряк. Я приехал в детский лагерь, эта девочка пела. Поинтересовался, кто такая, специалисты сказали, что ее перспектива ее голоса очень большая. Мы дали стипендию, она поехала в Италию, выучилась, аспирантуру там закончила. Теперь одна из известных исполнителей оперных партий, очень важных в театрах Европы", - добавил он.

Как отметил Президент, конкуренция в сфере культуры очень большая. Поэтому начинающих талантов необходимо поддерживать.

"Надо выращивать наши кадры – это штучный товар", - сделал вывод Назарбаев.

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