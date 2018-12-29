Санкционные противостояния России и Америки Назарбаев сравнил с Карибским кризисом

Сейчас Россия и Китай не против сесть за стол переговоров, а также в этом вопросе работают с западными странами.

В ходе ежегодной пресс-конференции Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу урегулирования вокруг ситуации с санкциями между США, Россией, Китаем, Евросоюзом, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на одном из крупных экономических мировых форумов он поднял вопрос отсутствия взаимопонимания между ведущими державами.

"Сегодня речь идет об экономической интеграции, речь идет о сотрудничестве между странами, о сближении. И никто не говорит, что есть огромные препятствия сегодня. Это санкционные противостояния Америки с Россией, Европы с Россией и самой Европы тоже с Америкой. Допустим, да. Если Восток, то китайско-американские взаимоотношения - неприятные торговые отношения. И никто об этом не говорит, как будто ничего нет! И все выступают, говорят, говорят, говорят. Поэтому мне пришлось внести коррективы и сказать, а что мы сейчас так спокойно, тихо здесь разговариваем, когда все, что мы говорим, не может осуществиться, если будет продолжаться такое противостояние. Почему я сравнил с Карибским кризисом? Что означает приближение военной техники к границам России, Прибалтики, на севере, в Южной Европе? Поставка оружия той же Польше. Это что такое? Это как бы подготовка войны", - сказал Назарбаев.

Он добавил, что, естественно, Россия принимает ответные меры, "что-то ставят в защиту свою".

"Именно вот это Карибский кризис был на грани ядерной войны. Вы молодые, вы не знали 1962 год. Мы вот-вот ждали ядерных бомбардировок взаимных. У Хрущева была риторика такая: с той стороны Кеннеди, Советский Союз установил ракеты на Кубе, американцы должны были их уничтожить, поставили ультиматум убрать, Советский Союз сказал, уберите из Турции свои ракеты. И вот-вот-вот было. Уже объявили офицерам не уходить в отпуск, резервистам готовиться к призыву. Вот такое было состояние жуткое. Мы были молоды, но все равно мы это на себе чувствовали. Сейчас тоже неспокойно. Если такое противостояние будет продолжаться, нельзя говорить, что мы с уверенностью будем смотреть в будущее наше и наших детей. Поэтому давайте мы с этого начнем. Я в своем выступлении сказал", - напомнил Глава государства.

По его мнению, великие государства должны всегда отвечали за все человечество.

"И всегда думали над тем, чтобы мирная жизнь на Земле была. И сегодня четыре крупных государства, которые должны заботиться об этом, находятся в конфронтации, нет взаимопонимания, нет доверия. США, Россия, Китай, Евросоюз в целом. Я сказал, надо этим четверым собраться, я мог бы предложить площадку Астаны, если это вам будет угодно, чтобы встретились и обсудили. Этот вопрос на повестке дня лежит, мы постепенно работаем над этим. Я знаю, что Россия не против, Китай не против, с западными странами работаем. Но я думаю, не обязательно в Астане, опять же, в любой точке такая встреча должна состояться. И обсудить надо", - пояснил он.

"Любая большая даже война заканчивается переговорами. Любая большая война. И я призываю и Украину, и Россию по межгосударственным отношениям не уповать, что кто-то придет, помирит их. Самим надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы. Вот Керченская проблема. Вчера я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует вот так, что это просто проходили какие-то небольшие катеры, на них напали. Российская сторона считает, что это чистая провокация. Но кто может? Мы что, эксперты? Мы там не были. Я говорю, только вы можете решать вместе. Сесть и решать и обсудить, что там было. И снять эти вопросы. И так во всем. Не будет переговоров, не будет решен вопрос. То есть, мы предложили, теперь дело за ними. МИД наше должно работать и со всеми разговаривать, призывать, приглашать", - заключил Президент.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!