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Туристический автобус взорвали в Каире

Погибли двое туристов из Вьетнама

Фото : © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany, архив29 декабря 2018, 00:21

Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом сообщило в пятницу МВД Египта, передает ТАСС.

В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще 10 пострадали, заявили в ведомстве.

В МВД сообщали также о двух пострадавших китайских туристах и двух египтянах - водителе и представителе турфирмы.

По информации ведомства, "неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы".

Российские дипломаты выясняют, могли ли в автобусе находиться граждане РФ.


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