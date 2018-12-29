Туристический автобус взорвали в Каире
Погибли двое туристов из Вьетнама
Фото : © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany, архив29 декабря 2018, 00:21
Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом сообщило в пятницу МВД Египта, передает ТАСС.
В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще 10 пострадали, заявили в ведомстве.
В МВД сообщали также о двух пострадавших китайских туристах и двух египтянах - водителе и представителе турфирмы.
По информации ведомства, "неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы".
Российские дипломаты выясняют, могли ли в автобусе находиться граждане РФ.
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