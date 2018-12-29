Бывший сельский аким не признается в убийстве

ЧП произошло в Акмолинской области.

В Акмолинской области начался суд над Владимиром Рогозным. Бывшего акима Курского сельского округа обвиняют в убийстве односельчанина. Экс-чиновник своей вины не признает, впрочем, как и второй подозреваемый, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Все произошло в марте. Аким пригласил на разговор местного предпринимателя почему-то в 2 часа ночи. Через несколько часов Баржаксы Жамишова нашли в машине акима в бессознательном состоянии. Позже он скончался. Тогда чиновник заявил, что мужчина сам выпрыгнул из автомобиля. Но родственники настояли на независимой экспертизе и даже эксгумировали тело. Теперь на скамье подсудимых двое. Второй – тоже местный житель, 28-летний Азамат Абилхадиров. Их обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие утверждает, что между подсудимыми и погибшим незадолго до смерти произошёл конфликт.

Гульсин Тасеменова, сестра погибшего:

- Обе экспертизы подтвердили, что получил мой брат телесные повреждения, которые не могут быть от падения получены. Ни один, ни второй не признают свою вину.

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