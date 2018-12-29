Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Джонни Депп навестил пациентов онкоцентра в Париже

Актер пришел в костюме Джека Воробья.

Фото : © Instagram/institut_curie29 декабря 2018, 01:07

Актер Джонни Депп снова надел костюм Джека Воробья, чтобы порадовать пациентов и сотрудников госпиталя при институте Кюри в Париже. Об этом клиника написала в "Инстаграме", пишет Лайф.

Сообщается, что артист в первую очередь уделил внимание маленьким пациентам, для которых его появление в стенах больницы было настоящим подарком.

— Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей, — сказано в публикации.

Как ранее писал Лайф, Депп не будет участвовать в съемках новых "Пиратов Карибского моря". Главные роли в фильме достанутся молодым актерам.

Актер не раз признавался, что и сам порядком устал от полюбившегося зрителям образа. Однако он неизменно надевает пиратский наряд, когда его приглашают на встречи с больными детьми.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты