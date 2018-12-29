Как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков раскрыл планы Путина.
Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский29 декабря 2018, 01:20
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, передает РИА Новости.
По его словам, до последних минут года у президента есть рабочие встречи, а 29 декабря будет важный визит - в Россию приезжает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"А сам Новый год - в кругу родных и близких", - сказал Песков в интервью каналу "Россия 1".
Он также добавил, что Путин посетит предновогодние спортивные мероприятия, но не стал анонсировать, какие именно.
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