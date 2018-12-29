Как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков раскрыл планы Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, передает РИА Новости.

По его словам, до последних минут года у президента есть рабочие встречи, а 29 декабря будет важный визит - в Россию приезжает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"А сам Новый год - в кругу родных и близких", - сказал Песков в интервью каналу "Россия 1".

Он также добавил, что Путин посетит предновогодние спортивные мероприятия, но не стал анонсировать, какие именно.

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