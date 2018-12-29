Китай пошел на беспрецедентные уступки США

Дело касается риса.

Китай впервые в истории разрешил импорт риса из США. На такие беспрецедентные уступки Пекин решил пойти в преддверии торговых переговоров с Вашингтоном, сообщает Reuters.

Аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что это "жест доброй воли» со стороны Пекина в рамках напряженных переговоров двух стран о достижении нового торгового соглашения. О разрешении импорта проинформировало Главное таможенное управление Китая.

"Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР», — говорится в сообщении китайской таможни. Меры распространяются на поставки коричневого, очищенного и дробленного типов риса.

До 2001 года рынок риса в Китае был закрытым, затем государство присоединилось к Всемирной торговой организации (ВТО) и открыло рынок для импортных поставок, однако США не могли поставлять рис из-за отсутствия между двумя странами фитосанитарного протокола. Несмотря на это, Китай даже ввел 25-процентную пошлину на американские поставки риса, которых не существовало.

Агентство также отмечает, что китайские власти не боятся конкуренции с американскими производителями, так как, по их мнению, он неконкурентоспособен и по своим качествам проигрывает поставкам из Южной Азии.

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