В Алматы бесплатно раздавали живые елки

Цена искусственных – от 20 тысяч до 15 миллионов тенге.

Казахстанцам рассказали, как в этом году следует наряжать елку. Дизайнеры отдают предпочтение стеклянным украшениям, а также игрушкам, выполненным под старину. Если говорить о цветах – то это больше холодные тона. Алматинские власти удивили горожан «елкой» в стиле модерн, а горожане взялись раздавать живые ели бесплатно, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Разнообразие елок в этом году на любой вкус и кошелек. Цена искусственных – от 20 тысяч до 15 миллионов тенге. Зеленые красавицы теперь могут быть и голубыми, и даже белыми. Но декоратор Светлана Нам все же предпочитает живые. И советует: в плане украшений себе отказывать не нужно ни в чем.

"Одним из трендов в целом в декоре последних лет является наличие большого количества блеска, блестящих фактур, особенно в Новый год, когда он сам задает вот эту планку, что можно позволить себе больше, чем ты в обычной жизни это делаешь. Можно сочетать красное, золотой, блестящее, матовое, оно такое немножечко кричащее, но это Новый год", - сказала она.

Алматинские дизайнеры прислушались и позволили себе чуть больше. Городские елки – как никогда разнообразны. От самых простых классических, до геометрического модерна. Эту новогоднюю красавицу установили на алматинской площади "Астана". Иголок и веток на ней нет. Цветовая гамма с привычным зеленым ничего общего не имеет. Да и шары повесить, похоже, не удастся. Сразу понятно, город смотрит в будущее. Поэтому всегда нужно пробовать новое. Но все-таки никакие искусственные не сравнятся с настоящей. Когда хвойный запах на всю квартиру и пол усыпан иголками. В Алматы живые елки решили раздавать бесплатно. Людям понравилось.

"Живая елка дает ощущение праздника, потому что эти ели обалденно пахнут. На данный момент мы раздали более ста елок. При помощи фондов, личных знакомств. Мы раздали более ста елей, но в ближайшее время планируем увеличить количество настолько, насколько сможем, пока елки не закончатся", - отметил Нурлан Керимов. .

Жителей регионов в этом году тоже удивляли. Центральную площадь Усть-Каменогорска вопреки традиции украсила не настоящая ель, а искусственная копия. А в Петропавловске на новогоднем оформлении решили сэкономить, поэтому снеговиков, елки и шары взялись мастерить местные студенты-сварщики. И получилось, кстати, неплохо. Главное – создать настроение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!