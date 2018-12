Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

В десятку наиболее ожидаемых также вошли такие киноленты, как "Мы" Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг.

Британская газета The Guardian выбрала 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года, передает Lenta.ru.

На первом месте оказалась комедия Майкла Уинтерботтома "Жадность", в которой Стив Куган исполняет роль миллиардера, устроившего безумную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия. В картине также снялись Айла Фишер, Эйса Баттерфилд, Ширли Хендерсон и Дэвид Митчелл. Отмечается, что любое сходство с владельцем бренда Topshop Филиппом Грином совершенно случайно.

Второе место в рейтинге заняла драма "Аммонит". Фильм снял Френсис Ли, известный по картине "Божья земля". Новая кинолента режиссера расскажет об истории любви двух женщин, которых сыграют Кейт Уинслет и Сирша Ронан. Действие будет разворачиваться в 1840-х годах в Великобритании.

Тройку замкнула работа Кена Лоуча Sorry We Missed You. Картина пока не получила русское название, однако известно, что это будет история о водителе фургона, который пытается выжить и прокормить свою семью после финансового кризиса 2008 года.

На четвертом месте — фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором снялись Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел и Дакота Фаннинг. Пятое место заняла картина "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Главную роль в ней исполнит Тильда Суинтон.

В десятку наиболее ожидаемых также вошли такие киноленты, как "Мы" Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг, а также фильм Джея Роуча про Роджера Эйлса, название которого пока не сообщается.

14 декабря журнал The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Первое место в рейтинге занял байопик Адама Маккея "Власть", в котором Кристиан Бэйл исполнил роль Дика Чейни.

