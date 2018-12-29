Раскрыты подробности создания межпланетной системы связи

Она способна обеспечить устойчивый радиоконтакт до Юпитера.

"Российские космические системы" опубликовали архивные документы по созданию межпланетной системы связи, способной обеспечить устойчивый радиоконтакт вплоть до Юпитера, передает Life.ru.

Документ был составлен научными сотрудниками конструкторского бюро СКБ-567, а в качестве основного узла связи предлагалось использовать центр связи "Плутон" в Евпатории. Отмечается, что "Плутон" стал первым специализированным центром космической связи, который в состоянии обеспечить связь с любыми объектами на значительном удалении вплоть до орбиты Юпитера. Сообщается, что советский комплекс был построен на пять лет раньше, чем аналогичный центр по межпланетной связи в США.

Советские ученые выяснили, что направленные антенны и особые радиопередатчики позволят обмениваться информацией в пределах Солнечной системы и смогут обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами любых космических кораблей в пределах 1 млрд километров.

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