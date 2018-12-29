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Раскрыты подробности создания межпланетной системы связи

Она способна обеспечить устойчивый радиоконтакт до Юпитера.

Фото : Известия29 декабря 2018, 07:56

"Российские космические системы" опубликовали архивные документы по созданию межпланетной системы связи, способной обеспечить устойчивый радиоконтакт вплоть до Юпитера, передает Life.ru.

Документ был составлен научными сотрудниками конструкторского бюро СКБ-567, а в качестве основного узла связи предлагалось использовать центр связи "Плутон" в Евпатории. Отмечается, что "Плутон" стал первым специализированным центром космической связи, который в состоянии обеспечить связь с любыми объектами на значительном удалении вплоть до орбиты Юпитера. Сообщается, что советский комплекс был построен на пять лет раньше, чем аналогичный центр по межпланетной связи в США.

Советские ученые выяснили, что направленные антенны и особые радиопередатчики позволят обмениваться информацией в пределах Солнечной системы и смогут обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами любых космических кораблей в пределах 1 млрд километров.


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