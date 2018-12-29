В нескольких регионах Казахстана закрыли дороги

Движение перекрыли в Кызылординской и Актюбинской областях.

По республиканскому шоссе для всех видов автотранспорта в двух областях перекрыли движение, сообщает Sputnik Казахстан.

Об этом проинформировал КЧС со ссылкой на ТОО "Казахавтодор".

Кызылординская область

Ухудшившиеся погодные условия — сильный дождь и гололед — привели к закрытию движения на республиканской трассе Шымкент — Самара на 1362-1240-м километрах от города Аральска до границы Актюбинской области.

Актюбинская область

Из-за дождя и гололеда трасса Самара — Шымкент на 1153-1240-м километрах от поселка Иргиз до границы Кызылординской области также закрыта для всех видов транспорта.

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