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В нескольких регионах Казахстана закрыли дороги

Движение перекрыли в Кызылординской и Актюбинской областях.

Фото : 24.kz29 декабря 2018, 08:14

По республиканскому шоссе для всех видов автотранспорта в двух областях перекрыли движение, сообщает Sputnik Казахстан.

Об этом проинформировал КЧС со ссылкой на ТОО "Казахавтодор".

Кызылординская область

Ухудшившиеся погодные условия — сильный дождь и гололед — привели к закрытию движения на республиканской трассе Шымкент — Самара на 1362-1240-м километрах от города Аральска до границы Актюбинской области.

Актюбинская область

Из-за дождя и гололеда трасса Самара — Шымкент на 1153-1240-м километрах от поселка Иргиз до границы Кызылординской области также закрыта для всех видов транспорта.


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