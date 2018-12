Мик Джаггер создает балет на музыку The Rolling Stones

Сначала балет покажут в апреле на подмостках Мариинского театр в Санкт-Петербурге, а затем в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Музыкант, продюсер и актер Мик Джаггер вместе с балериной Мелани Хамрик создает балет на музыку своей легендарной группы The Rolling Stones, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

"Премьера пока еще безымянного произведения состоится в следующем году на двух ведущих мировых балетных фестивалях под музыку Джаггера", - пишет газета.

По словам его представителя, в балет уже включены такие композиции, как You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black and She’s a Rainbow. Заглавную партию в нем исполнит 31-летняя Хамрик.

Сначала балет, по данным издания, покажут в апреле на подмостках Мариинского театр в Санкт-Петербурге, а затем в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

За полувековую карьеру группа The Rolling Stones выпустила около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Коллектив провел десятки концертных туров, выступив перед рекордным количеством зрителей. Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в начале декабря этого года. Сборник, состоящий из кавер-версий блюзовых композиций, был записан за три дня в лондонской студии British Grove, принадлежащей основателю группы Dire Straits Марку Нопфлеру.

