Казахстанский стартап выходит на рынок Европы и России

Мобильное приложение позволяет водителям, не выходя из машины, расплачиваться за бензин.

Мобильное приложение "Смарт заправка" заинтересовало владельцев АЗС России и Европы. Его разработчики – участники международной акселерации Startup Kazakhstan, реализуемой Tech Garden при поддержке Правительства РК – говорят, что уже в марте приложение заработает не только в нашей стране, но и за рубежом.

"Приложение было запущено полгода назад. Мы не давали никакой рекламы, при этом "Смарт заправкой" пользуются сегодня уже 7 тысяч казахстанских водителей. И первые наши переговоры с зарубежными АЗС тоже дали быстрый результат. Выход на международный рынок охватит, по нашим подсчетам, 70 тысяч заправочных станций", - говорит генеральный директор проекта Бауыржан Толеу.

Мобильное приложение позволяет водителям, не выходя из машины, расплачиваться за бензин. Надо лишь отсканировать QR-код, указать номер колонки, марку топлива и сумму, которая автоматически списывается с указанного счета. Особый интерес к программе проявили корпоративные клиенты - транспортно-логистические и дистрибьютерские компании.

"Сейчас они используют талоны и топливные карты, которые часто крадут, перепродают или заправляют с их помощью третьих лиц. Приложение полностью исключает человеческий фактор, не нужны талоны и отчеты – вся система расчетов автоматизирована и прозрачна. Компании оценили этот сервис, и мы уже подписали меморандумы с тремя корпоративными клиентами", - поясняет Б. Толеу.

Программа Startup Kazakhstan реализуется Tech Garden при поддержке Правительства РК. В 2018 году 72 инновационных стартапа прошли акселерацию Startup Kazakhstan. Участники акселерации проходят 3-х месячное обучение и получают первоначальные инвестиции в размере 20 000 долларов США на развитие проекта.

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