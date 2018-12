Преподавание или исследования: что важнее для бизнес-школ

Мы нанимаем профессоров в бизнес-школу НУ на международном рынке, большинство из них должны доказать свое превосходство на международном уровне, прежде чем они будут приняты к нам - Патрик Дюпарк.

Хороший преподавательский состав – залог качественного образования. Профессор университета должен не только быть требовательным и уметь объяснить свой предмет, но и обладать актуальной информацией. Главным показателем этой актуальности в научных кругах считаются публикации в известных научных журналах.

Назарбаев Университет один из немногих ВУЗов Казахстана, чья визитная карточка – высокая квалификация и международное признание преподавательского состава.

"Мы нанимаем профессоров в бизнес-школу Назарбаев Университета на международном рынке, большинство из них должны доказать свое превосходство на международном уровне, прежде чем они будут приняты к нам. Среди ожиданий от будущего профессора – публикации в ведущих международных журналах, таких как Journal of Business & Economic Statistics, journal of Small Business Strategy, Organizational Research Methods, Journal of Marketing, Production and Operations Management, Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics, опыт работы в ведущих университетах мира и участие в глобальных конференциях", - комментировал ранее декан школы бизнеса Патрик Дюпарк.

По его словам, за последние несколько лет школа бизнеса НУ стала одной из лучших бизнес-школ в СНГ и Центральной Азии благодаря исследованиям, опубликованным в ведущих журналах. Некоторые из профессоров Школы работают с лауреатами Нобелевской премии.

"Это может показаться чисто академическим достижением, не имеющим отношения к компаниям и бизнесу, но это не так. В мире, где принципы, определяющие успех бизнеса, быстро меняются, исследовательские университеты и бизнес-школы формулируют основы и теории, которые будут определять лучшие компании завтрашнего дня. Наши профессора не просто преподают теорию, они пишут новые правила. Они не следят за будущим, а определяют и изобретают его", - добавил он.

Один из них, профессор по финансам в Высшей школе бизнеса Назарбаев Университета, автор более 50 статей в международных журналах, включая American Economic Review и Journal of Finance and Management Science Геррит Тьери Пост. В сферу его интересов входят вопросы управления активами, теория портфолио, ценообразование активов, поведенческое финансирование и финансовая эконометрика.

Тиерри Пост, ведущий соавтор одной из публикаций профессора Университета Чикаго Ричарда Талера, которому в октябре прошлого года была присуждена нобелевская премия по экономике за описание более реалистичной модели экономического проведения людей.

"Я был автором одного из исследований профессора, которое десять лет назад опубликовал журнал American Economic Review. Исследование было успешным по нескольким причинам – его много раз процитировали в академических трудах, и оно привлекло достаточно широкое внимание СМИ. В своё исследование мы внесли сразу несколько новшеств: эксперименты со студентами в поведенческой лаборатории и эксперименты в медицинской школе, связанные со сканированием мозга, что было необходимо для понимания неврологических процессов в поведении человека. Также мы провели несколько естественных экспериментов во время анализа игрового телевизионного шоу. У нас был доступ к уникальному набору данных от телепродюсера по имени Эндемол. Они касались поведения конкурсантов в телеиграх с миллионными призовыми фондами. Объединив эти результаты с исследованием, мы представили занимательные эмпирические данные о предубеждениях в поведении и ошибках при принятии решений", - рассказывал профессор в одном из своих интервью.

В этом году Тиери Пост, опубликовал в журнале The Journal of Business and Economic Statistics (JBES) новую статью - “Somewhere Between Utopia and Dystopia: Choosing From Multiple Incomparable Prospects”. Издание публикует статьи прикладных статистических анализов по теме микро и макроэкономике, прогнозированию, бизнеса и финансов. Статьи, публикуемые в JBES, содержат выдающиеся достижения и высококачественное методологическое содержание.

К слову, профессора ВШБ НУ не в первый раз принимают участие в совместной работе, при которой, в последствии присуждают Нобелевскую премию. Еще в 2013 году, во время присуждения Нобелевской премии по экономике, Роберт Шиллер, в своей речи, суммируя несколько десятилетий научных исследований в области поведенческих финансов, упомянул научную работу профессора ВШБ НУ Марека Йохеца (“Patriotic Name Bias and Stock Returns”) как одну из прорывных. Она была опубликована в журнале The Journal of Financial Markets, специализирующегося на оригинальных исследованиях по прикладным и теоретическим вопросам, связанных с торговлей ценными бумагами и ценообразованием.

Еще одна публикация, которую стоит отметить, принадлежит профессору Акпеки Онажомо Акему. Его работа - "Confronting the Digital: Doing Ethnography in Modern Organizational Settings" была опубликована в журнале Organizational Research Methods, лучшем методическом журнале в области науки об организации. Это элитный научный журнал, известный за высокое качество предоставления материалов с точки зрения количественной и качественной составляющей, а также микро- и макро-перспектив.

Другой выдающийся преподаватель Школы – профессор Дорон Израэли. Его особенность - большой опыт работы в корпоративном мире. Он является сертифицированным аудитором (CPA, Израиль). До учебы в Стэнфордском университете профессор Израэли работал в отделе корпоративных финансов Управления по ценным бумагам Израиля (ISA) и в Департаменте профессиональной практики Ernst & Young (Израиль).

В своих научных исследованиях профессор Израэли изучает роль финансовой отчетности на рынках капитала, а также рассматривает влияние "трений" на рынках капитала и человеческих когнитивных ограничений на эффективность ценообразования акций и корпоративную инвестиционную политику. Он преподает бухгалтерский учет, эконометрика и финансы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!