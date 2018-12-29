Атамкулова с новым назначением поздравил коллега из Кыргызстана

В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.

Фото : коллаж

Главы МИД Казахстана и Кыргызстана пообщались по телефону, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. "Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Бейбута Атамкулова с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние двустороннего сотрудничества и перспективы расширения дальнейшего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - сказано в сообщении. В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке