Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Атамкулова с новым назначением поздравил коллега из Кыргызстана

В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.

Фото : коллаж29 декабря 2018, 09:27

Главы МИД Казахстана и Кыргызстана пообщались по телефону, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Бейбута Атамкулова с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние двустороннего сотрудничества и перспективы расширения дальнейшего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - сказано в сообщении.

В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты