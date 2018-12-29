Атамкулова с новым назначением поздравил коллега из Кыргызстана
В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.
Фото : коллаж29 декабря 2018, 09:27
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана пообщались по телефону, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Бейбута Атамкулова с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние двустороннего сотрудничества и перспективы расширения дальнейшего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - сказано в сообщении.
В ходе беседы глава МИД Кыргызстана поздравил Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил его посетить Бишкек.
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