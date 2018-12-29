На большей территории Казахстана ожидаются осадки

Местами по стране возможны гололед, туман, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 декабря, передает Zakon.kz.

По сообщению синоптиков, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, лишь в восточной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

"В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, в Костанайской, местами Акмолинской, Карагандинской областях ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра ночью 15-25, днем местами 15-20 м/с. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами ветер 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами туман. В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами- туман, гололед, в Кызылординской области- местами ветер 15-20 м/с. В Актюбинской областях местами туман. В Туркестанской, Жамбылской областях местами туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-28 м/с", - отмечается в сообщении метеорологов.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 29 декабря:

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!