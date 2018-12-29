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Полная версия интервью Назарбаева отечественным СМИ

Президент рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Фото : кадр видео29 декабря 2018, 10:00

Опубликовано полное видео интервью Президента РК казахстанским СМИ, передает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов отечественных СМИ.

В частности, Президент рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.

Также Елбасы ответил на вопросы личного характера.


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