Полная версия интервью Назарбаева отечественным СМИ

Президент рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Опубликовано полное видео интервью Президента РК казахстанским СМИ, передает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов отечественных СМИ.

В частности, Президент рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.

Также Елбасы ответил на вопросы личного характера.

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