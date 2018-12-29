О том, как государственные гарантии снижают стоимость жилья рассказали руководители ФГЖС

По итогам 2018 года гарантии ФГЖС охватывают 15% жилья, строящегося на деньги дольщиков. К 2023 году, как прогнозируют в Фонде, этот показатель достигнет 100%.

Кроме того, благодаря покупательской активности сформировался новый класс квартир – золотая середина между эконом- и бизнес-классом.

Недавно в прессе появилась информация, что за счет внедрения механизма гарантирования жилищного строительства в Казахстане уменьшилась себестоимость жилья: в среднем со 110 до 104 тысяч за квадрат. В рамках итоговой пресс-конференции глава АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" Данияр Жумашов рассказал, как этого удалось достичь.

- На стадии строительства жилье можно купить на 20-30% дешевле. Также нами был разработан совместный с Жилстройсбербанком продукт, согласно которому, если объект имеет нашу гарантию, вкладчики ЖССБК могут приобретать без дополнительного залога. То есть, залогом выступает данное строящееся жилье, - объяснил он.

Кроме того, цифры брались в среднем по стране. Между тем, благодаря активности ФГЖС и ЖССБК, на рынке, наряду с привычным казахстанцам квартирам эконом и бизнес-класса появился новый тип предложения.

- Это не эконом, который строится в рамках госпрограмм, и не бизнес-класс, который в основном строят застройщики. Это средний сегмент. Данного класса жилья раньше не было, но на него существует очень большой спрос. А спрос, как известно, формирует предложение, и на сегодняшний день многие объекты, прогарантированные Фондом, строятся именно в этом сегменте, - говорит Данияр Жумашов.

По итогам 2018 года гарантии ФГЖС охватывают 15% жилья, строящегося на деньги дольщиков. К 2023 году, как прогнозируют в Фонде, этот показатель достигнет 100%.

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