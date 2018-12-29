В РК кредиты населению выросли на 16%

Займы юридическим лицам сократились на 9% за год.

На конец ноября 2018 года объем кредитования экономики составил 12,9 трлн тг, незначительно снизившись на 0,6% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Основную часть в структуре занимают долгосрочные кредиты: 11 трлн тг, 85,2% от общей суммы кредитов, наблюдается снижение на 0,9% год-к-году. Доля краткосрочных займов — 14,8% (1,9 трлн тг).

Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 5,7% и достиг 10 трлн тг. Кредиты в иностранной валюте снизились сразу на 17,5% и составили 2,9 трлн тг, основной причиной такого снижения является рост процентов. По сравнению с прошлым месяцем объем кредитования увеличился на 0,7%.



На конец ноября сумма кредитов юридическим лицам за год снизилась на 9,4% и составила 7,6 трлн тг. Доля юрлиц в кредитном портфеле уменьшилась с 64,8% до 59,1% за год. По сравнению с максимальным значением в аналогичном периоде 2016 года, объем снизился на 15,6%.

Объем кредитов, предоставленных физлицам, составил 5,3 трлн тг, годовой прирост достиг 15,7%, при увеличении доли с 35,2% до 40,9%. В среднем из года в год кредиты физлицам увеличиваются на 11,5%. По сравнению с прошлым месяцем сумма кредитов физическим лицам выросла на 1,7%.



Наибольшая сумма кредитов в отраслевом разрезе приходится на промышленность: 1,9 трлн тг, удельный вес — 14,9%. Объем кредитов в сектор оптовой и розничной торговли сократился на 19,3% за год и составил 1,7 трлн тг (13,5% от общей суммы кредитов). Замыкает тройку наиболее кредитуемых отраслей строительство: 809,1 млрд тг (6,3%), снижение на 15,1% за год. В совокупности сумма кредитов трёх отраслей с наибольшим объёмом кредитов снизилась на 11,6%.

В ТОП-5 также вошли транспорт и складирование (606,3 млрд тг, доля — 4,7%) и сельское хозяйство (496,9 млрд тг, доля — 3,9%).

Как отмечается, 56,3% кредитных объемов были направлены не в перечисленные сферы реального сектора экономики, а в другие отрасли — к примеру, потребительское кредитование и прочие займы физлицам.

В рамках задачи по предоставлению долгосрочных ресурсов для приоритетных секторов экономики на сумму в 600 миллиардов тенге Национальный банк совместно с правительством и банками выработал механизмы финансирования проектов. Это направление обеспечит дополнительный прирост кредитования в 2019 году.

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