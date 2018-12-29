Продкорпорация осуществила полное погашение своих облигаций

В течение 2018 года Продкорпорация погасила займы перед банком "Аль-Хилял" в сумме 15,9 млн долларов и АО "НУХ "КазАгро" на сумму 9 млрд тенге.

28 декабря 2018 года АО "НК "Продкорпорация" полностью погасило свои облигации, размещенные на Казахстанской фондовой бирже.

В частности, по облигациям компании НИН KZ2C0Y07E152 (код PRKRb5) была осуществлена полная выплата номинальной стоимости в сумме 33,3 млрд тенге, а также купона на сумму 1,25 млрд тенге.

В течение 2018 года Продкорпорация погасила займы перед банком "Аль-Хилял" в сумме 15,9 млн долларов и АО "НУХ "КазАгро" на сумму 9 млрд тенге.

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

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