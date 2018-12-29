Мужчина толкнул сожительницу, она ударилась головой и умерла
Из обстоятельств дела следует, что в день гибели потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Фото : Utro.news29 декабря 2018, 10:25
В Костанайской области мужчина толкнул женщину и она умерла, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Большая Чураковка Алтынсаринского района. В частном доме обнаружено тело женщины с признаками смерти в результате полученной черепно-мозговой травмы.
"В ходе оперативных мероприятий установлен и задержан подозреваемый - сожитель потерпевшей. Из обстоятельств дела следует, что в день гибели потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникшей ссоры, подозреваемый толкнул ее. Женщина упала и получила травму головы", - говорится в ответе ДП региона на запрос.
Проводится досудебное расследование по статье 106 части 3 Уголовного кодекса "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".
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