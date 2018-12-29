Казахстанцы стали чаще ходить в театры

Цены на билеты в театр тем временем подорожали за год всего на 5%.

По итогам трёх кварталов 2018 года объёмы услуг театральной деятельности достигли 13,7 млрд тенге, что на 15% больше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года объёмы услуг увеличились на 9% за год, почти до 12 млрд тенге.







Количество спектаклей выросло на 17%, до 16 тысяч. Из них было поставлено 363 новых спектаклей — их количество, однако, сократилось на 11% за год. А количество гастрольных и выездных спектаклей увеличилось на 14%, до 3 тысяч.

Так, на сцене театра "Карло Феличе" в итальянском городе Генуя с размахом прошла премьера спектакля "Щелкунчик". Этот театр не в первый раз принимает у себя казахстанскую балетную труппу. Новогодняя программа гастролей в этот раз включает в себя спектакли "Щелкунчик", "Лебединое Озеро" и другие наиболее узнаваемые постановки. Артистам труппы театра "Астана Опера" вновь предстоит покорить итальянскую публику.







К началу 2018 года в стране ждали гостей 68 театров. Наибольшее их количество традиционно приходилось на Алматы (19 театров, 27,9% от РК), ЮКО (8 театров, 11,8% от РК) и Астану (6 театров, 8,8% от РК).

Театральная жизнь страны кипит. К примеру, в рамках празднования 20-летия Астаны с 18 по 24 декабря жители и гости города могли любоваться культовым французско-канадским мюзиклом Notre Dame de Paris на казахском языке.

В преддверии Нового года театр "Астана Опера" представил афишу праздничных мероприятий:

∙ 25 декабря 2018 (19:00) — концерт камерно-вокальной музыки "Рождество у ёлки";

∙ 29–31 декабря 2018 (17:00) — концерт "Астана Опера“ поздравляет".

Праздничный вечер "„Астана Опера“ поздравляет" пройдёт 29, 30 и 31 декабря на сцене Большого зала, где ведущие солисты, симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под руководством главного дирижёра театра, заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева.







Стоимость билетов к декабрю составила в среднем 749 тенге — на 5,2% дороже, чем годом ранее.

Самые дорогие билеты пришлось покупать театралам Алматы (2134 тенге), а также жителям столицы (1095 тенге).

Заметнее всего подорожали билеты в Усть-Каменогорске — на 25% за год, до 1000 тенге. Впрочем, в 12 крупных городах и мегаполисах страны стоимость посещения театров за год не изменилась.

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