Почему новые заводы не оказывают влияние на рост производительности труда?

Если у вас снижается уровень работы одного завода, как-будто у вас падает полностью производительность труда, мы от этого зависим - премьер-министр.

Почему на рост производительности труда не влияют запущенные заводы? Таким вопросом во время заседания правительства задался премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Глава государства говорил об этой проблеме и дал поручение до конца года может быть раз в полгода составить рейтинг регионов по росту производительности труда. Из ваших докладов видно, что на все вы ищите причины. Увеличилось количество рабочих мест и куча других причин. Каждый раз в день индустриализации, когда вы подключаете новые заводы и фабрики, почему они не оказывают влияние на рост производительности труда? Если у вас снижается уровень работы одного завода, как будто у вас падает полностью производительность труда, мы от этого зависим, будь это сельское хозяйство, будь это переработка продуктов и в другой промышленности. Какую отрасль не возьмите у вас на все есть причина и ссылки. Где системная работа? Мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?" - спросил он министра индустрии и инфраструктурного развития.

Помимо этого, он спросил, когда министр Касымбек собирается исправлять ситуацию. Добавив, что если работа еще не была проведена, то завтра вряд ли что-то изменится. Он также попросил его серьезней готовиться к содержанию своих докладов и приводить весомые аргументы, а не поверхностные причины.

"Когда докладываете причины, объясняйте правильно. Одна область объясняет это тем, что внесены изменения в методику оценки, вторая, что гастарбайтеры из Узбекистана виноваты. В чем тогда заключается ваша работа? Каждый год мы привлекаем рабочих извне, и каждый год мы будем обвинять их в падении производительности труда", - сказал Сагинтаев.

Премьер-министр поручил своему заместителю Аскару Мамину раз в полугодие возвращаться к этому вопросу и контролировать ход исполнения этих обязательств.

Татьяна Ковалева, Астана

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