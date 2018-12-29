Цифровизация газовой отрасли – точность, надежность и безопасность

Единый диспетчерский центр позволил скоординировать работу всех организаций в сфере газоснабжения и транспортировки товарного газа по территории РК.

АО "КазТрансГаз" активно внедряет цифровые технологии на своих объектах. Это дало возможность не только повысить эффективность управления магистральными газопроводами, но и обеспечить максимальный контроль за потреблением газа в распределительных сетях.

Благодаря значительным запасам природного газа и выгодному географическому положению Казахстану удалось создать одну их крупнейших в регионе газотранспортных систем. Чтобы управлять стратегическими объектами системы снабжения и транспортировки газа национальный оператор АО "КазТрансГаз" реализует масштабную программу по автоматизации.

Компания внедряет цифровой диспетчерский контроль и устанавливает автоматику на компрессорных станциях, подземных хранилищах газа, замерных узлах и газораспределительных станциях. Теперь специалисты Единого диспетчерского центра могут в режиме реального времени получать необходимые технологические данные со всех 19 тыс. магистральных и 45 тыс. распределительных газопроводов.

По словам директора департамента диспетчеризации и транспортировки газа АО "КазТрансГаз" Айдара Сисенова, контроль за газораспределительной системой страны ведется круглосуточно, что существенно ускорило оперативность принятия решений.

"Данные поступают со стороны всех наших партнеров – АО "Интергаз – Центральная Азия", ТОО "Азиатский газопровод", ТОО "Газопровод "Бейнеу-Шымкент", и все они внимательно анализируются", - говорит он.

Несмотря на масштабы газотранспортной системы она вся визуализируется на большом экране Единого диспетчерского центра. Кроме того, цифровые технологии позволяют показать объемы транспортировки и смоделировать работу системы, подсказывая какие мощности можно загрузить еще, а какие нужно использовать более рационально.

В итоге, как отмечает А. Сисенов, Единый диспетчерский центр позволил скоординировать работу всех организаций в сфере газоснабжения и транспортировки товарного газа по территории РК, а также осуществлять через единый канал взаимодействие с газотранспортными компаниями приграничных стран - Россией, Китаем, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Как рассказал, ведущий специалист Единого диспетчерского центра Жанболат Кусаинов, благодаря цифровизации специалисты центра видят все изменения, происходящие в работе узлов и агрегатов газопроводов и в случае непредвиденных ситуаций, могут оперативно вмешаться.

Аналогично позитивные результаты дала цифровизация и в плане контроля за объемами потребления газа потребителями. Так, в рамках пилотного проекта в Костанайской области компания впервые начала устанавливать "умные" газовые счетчики, которые отслеживают и удаленно передают в электронную систему данные по расходу газа. Умный счетчик способен фиксировать любую утечку газа и подать тревожный сигнал управляющей компании.

По словам Данила Сябро, начальника операционной службы по обслуживанию населения КТГ Костанайской области, всего в регионе установлено 63 таких прибора и пока отзывы только положительные. К примеру, наличие такого счетчика снимает проблему контроля и связанные с этим неудобства, а также обеспечивает прозрачность платежей и безопасность.

"Разумное потребление газа с высокоточными приборами выгодно и гражданам, и государству. Это экономит деньги, снижает вероятность аварий и повышает контроль за несанкционированными врезками", - говорит Д. Сябро.

Для КазТрансГаз этот опыт также стал успешным и сделал компанию первой и единственной в Казахстане, использующей энергоэффективную лицензируемую сеть для передачи показаний счетчиков.

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