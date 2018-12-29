Алматинские антикоррупционеры запустили челлендж против подарков госслужащим

Эстафета передана Астане и Шымкенту.

Департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы запусти челлендж "Алматинцы против подарков", передает Zakon.kz.

Руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Данияр Таумурат призвал всех поддержать этот челлендж, а также передал его Астане и Шымкенту.

- Уважаемые жители города Алматы. Прошу вас поддержать нас в наших начинаниях, и отказаться от дарения подарков государственным служащим. Поскольку это есть проявление бытовой коррупции. Только вместе мы сможем победить это зло. Эстафету, этот челлендж, передаю нашей столице - городу Астане, и городу Шымкенту.

Ерлан Куанышев, член Совета по этике Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы:

- Призываю вас не делать подарков государственным служащим, так как это является проявлением бытовой коррупции.

Актер, блогер и вайнер Мейржан Туребаев один из первых поддержал этот проект.

- Я тоже против дарения подарков госслужащим. Основной приоритет госслужащего - это бескорыстное служение своему народу, сказал Туребаев.

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