Вопрос о курсе доллара Сулейменов переадресовал Нацбанку

Вопрос - достигнет ли курс доллара отметки в 400 тенге, Сулейменов переадресовал к Национальному банку Казахстана.

Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2019 год забит на уровне 370 тенге за доллар. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz

"Макроэкономически, что связанно с повышением ставки ФРС, мы много раз говорили, и я с этим согласен, что это влияет. Сама политика США влияет на то, что усиливается инвестиционная притягательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно, это влияет на платежный баланс и на доллар. Раз это влияет на доллар – он растет, все остальные падают. Это основное. Другая вещь, которая нас касается, это цены на нефть, которые далеки от стабильных. Их достаточно сильно бросает то вверх, то вниз, соответственно, это не может не отражаться на нашем курсе", - сказал он.

Вопрос - достигнет ли курс доллара отметки в 400 тенге, Сулейменов переадресовал к Национальному банку Казахстана.

Татьяна Ковалева, Астана

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