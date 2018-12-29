Столичные прокуроры освободили инвалидов от незаконных налогов

Нарушенные права восстановлены.

Прокуратурой столичного района Алматы в ходе осуществления надзорной деятельности выявлен факт нарушения прав лиц с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Установлено, что Управлением государственных доходов по району Алматы начислен налог на транспорт 20 инвалидам, проживающих на территории поднадзорного района.

Тогда как согласно ст. 365 Налогового кодекса Республики Казахстан, инвалиды по имеющимся в собственности одному транспортному средству не являются плательщиками налогов.

В целях восстановления нарушенных прав инвалидов 15 июня прокуратурой района в адрес Управления государственных доходов внесено представление об устранении нарушений законности.

Однако, внесенный акт прокурорского реагирования налоговым органом не был рассмотрен должным образом, а допущенные нарушения прав инвалидов не устранены.

Вышеуказанный факт ненадлежащего рассмотрения акта надзора послужил основанием для обращения прокурора в Алматинский районный суд.

Решением Алматинского районного суда от 9 ноября 2018 года заявление прокурора района удовлетворено, действия Управления государственных доходов по столичному району Алматы признаны незаконными, а нарушенные права лиц с ограниченными возможностями восстановлены.

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