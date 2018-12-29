БРК открыл финансирование операций по расширению экспорта казахстанских аккумуляторов

Аккумуляторный завод Талдыкоргана имеет полный цикл производства продукции - от отливки деталей и комплектующих до сборки готовых изделий.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее - Банк, БРК) открыл возобновляемую кредитную линию ТОО "Кайнар-АКБ" на сумму 2 млрд тенге сроком на три года на приобретение сырья для производства стартерных аккумуляторов с дальнейшим экспортом продукции. Предэкспортное финансирование предоставлено в рамках государственной Программы "Нұрлы Жол".

ТОО "Кайнар-АКБ" владеет заводом по производству свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов, расположенным в Талдыкоргане Алматинской области. Предприятие ежегодно производит порядка 2,5 млн аккумуляторов, свыше 60% млн из которых экспортируется в Россию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Китай и ОАЭ. Предоставленное Банком предэкспортное финансирование позволит предприятию к 2020 году увеличить поставки продукции на зарубежные рынки до 3 млн аккумуляторов в год.

Аккумуляторный завод Талдыкоргана имеет полный цикл производства продукции - от отливки деталей и комплектующих до сборки готовых изделий. На предприятии работает цех по утилизации отработавших свой срок аккумуляторов, их переработке, глубокой очистке свинца с последующим получением различных сплавов, которые, в конечном итоге, становятся сырьем для выпуска новых аккумуляторов.

В августе т. г. БРК объявил о снижении ставки финансирования в рамках поддержки казахстанского несырьевого экспорта по Программе "Нұрлы Жол". Конечная ставка вознаграждения для заемщиков снизилась до не более 8% с 9% годовых.

Условия предоставляемого предэкспортного финансирования в рамках Программы:

- Возобновляемая кредитная линия предоставляется на цели приобретения сырья и материалов для производства готовой продукции с последующим экспортом;

- Целевая отрасль – обрабатывающая промышленность;

- Наличие экспортного контракта (- ов);

- Срок кредитования – от 1 года до 3 лет, валюта займа – тенге;

- Минимальная сумма займа – 1 млрд тенге.

Юридические лица, заинтересованные в открытии предэкспортных кредитных возобновляемых линий, могут обращаться в Дирекцию БРК по работе с клиентами по следующим контактным данным: +7 7172 79 26 11 (Владимир Ли, Динара Рскельдина, Ербол Салимбаев).

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!