В США соцработник завещал 11 млн долларов на благотворительность

63-летний социальный работник штата Вашингтон Алан Найман, умерший в этом году от рака, завещал 11 миллионов долларов на детскую благотворительность. Он был известен среди друзей и коллег своей чрезмерной экономностью. Никто не знал, что он накопил столько денег, сообщает snob.ru со ссылкой на Associated Press.

Заработанное мужчина почти не тратил: порванные ботинки склеивал клейкой лентой, друзей приглашал на обед в фаст-фуд, продукты покупал по вечерним скидкам в гастрономах. Единственная его крупная покупка — автомобиль.

When Alan Naiman died from cancer, he surprisingly left an estate worth millions to charities for poor, sick, disabled and abandoned children. https://t.co/EAnljRNhUO