В США соцработник завещал 11 млн долларов на благотворительность

При жизни он так экономил, что склеивал ботинки клейкой лентой.

63-летний социальный работник штата Вашингтон Алан Найман, умерший в этом году от рака, завещал 11 миллионов долларов на детскую благотворительность. Он был известен среди друзей и коллег своей чрезмерной экономностью. Никто не знал, что он накопил столько денег, сообщает snob.ru со ссылкой на Associated Press.

Близкие Наймана рассказали, что какое-то время он работал в банковском деле, но последние два десятилетия трудился в государственном департаменте социального обеспечения и здравоохранения, зарабатывая 67 234 доллара в год. Иногда, чтобы больше получать денег, он устраивался на три работы одновременно.

Заработанное мужчина почти не тратил: порванные ботинки склеивал клейкой лентой, друзей приглашал на обед в фаст-фуд, продукты покупал по вечерним скидкам в гастрономах. Единственная его крупная покупка — автомобиль.

When Alan Naiman died from cancer, he surprisingly left an estate worth millions to charities for poor, sick, disabled and abandoned children. https://t.co/EAnljRNhUO — 10 daily (@10Daily) 28 декабря 2018 г.

Найман был не женат и бездетен, последние пять лет жизни жил один. В 2013 году скончался его старший брат-инвалид. Известно, что большое состояние у Наймана осталась после работы в банке и от умерших родителей.

Куда пошли деньги:

Педиатрический центр временного ухода за детьми в Вашингтоне, который помогает детям наркозависимых получил самое большое пожертвование в своей истории — 2,5 миллиона долларов. Часть денег центр решил потратить на погашение ипотеки, еще часть — на покупку автомобиля для перевозки детей, которых он принимает из больниц ежегодно.

Другие деньги распределены по благотворительным организациям, которые помогают бедным, больным, брошенным детям и инвалидам. Также средства пойдут на помощь в подготовке работников благотворительной сферы.

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