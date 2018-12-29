Шесть незаконно уволенных полицейских вернулись на работу в Усть-Каменогорске

Коллегия по гражданским делам взыскала заработную плату за время вынужденного прогула.

Усть-Каменогорский городской суд повторно рассмотрел гражданское дело по иску 12 сотрудников полиции к Департаменту внутренних дел ВКО о восстановлении на работе, передает Zakon.kz со ссылкой на ustinka.kz.

В октябре решением суда первой инстанции был удовлетворен иск двоих сотрудников полиции из 12, остальным 10-ти истцам в удовлетворении требований было отказано. Уволенные полицейские не согласились с решением суда и обратились с апелляционными жалобами в Восточно-Казахстанский областной суд.

Коллегия по гражданским делам тщательно изучила все материалы дела, доводы жалоб и посчитала необходимым решение суда изменить. В итоге приказ ДВД ВКО в части увольнения еще 6 сотрудников полиции был признан незаконным. Уволенные сотрудники восстановлены в должности. При этом коллегия взыскала с ДП (ДВД) ВКО заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в пользу незаконно уволенных.

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