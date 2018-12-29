Как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы

Концепция была разработана специалистами.

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов продемонстрировал эскизы нового терминала аэропорта в Facebook, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что аэропорт до 2017 года переживал не лучшие времена, следствием чего ежегодно отменялось до 200 рейсов по причинам непогоды. Убытки авиакомпаний составляли до 1 млрд тенге, более 30 тысяч пассажиров ощущали дискомфорт: опаздывали на деловые встречи, семейные мероприятия и т.д. С подобными проблемами в свое время сталкивались знаменитые аэропорта: Гельмута Шмидта (Гамбург, Германия), Аурела Влайку (Бухарест, Румыния), Дон Муанг (Бангкок, Таиланд).

Решением вопроса повышенной загруженности стала реконструкция взлетно-посадочных полос, расширение территории и открытие новых терминалов. В результате этого пропускная способность увеличилась в разы и города получают дополнительный поток туристов.

"В целях улучшения качества обслуживания в аэропорту Алматы в течение двух последних лет проведены работы: сделан текущий ремонт двух взлетно-посадочных полос, построено соединительные ролевые дорожки, установлено современное аэронавигационное и светосигнальное оборудование. Общий объем инвестиций со стороны частной компании составил более 8 млрд тенге. В результате по состоянию на декабрь 2018 года проблемы с возможностью приема бортов в непогоду устранены, а пропускная способность аэродрома выросла в 2.5 раза (с 8 до 20 самолетов в час). Также отмечен стабильный двухгодичный рост пассажирооборота до 5.8 млн/год", - сообщил замакима.

Он также подчеркнул, что на этом работа по улучшению обслуживания пассажиров аэропорта Алматы не окончена.

"Сегодня уже разработана концепция увеличения площади существующего здания аэровокзала путем пристройки нового блока с западной стороны, что позволит увеличить в 2.5 раза текущую площадь аэропорта, поднять пропускную способность до 13 млн пассажиров в год (с учетом предусмотренной нагрузки на ближайшие 10-15 лет), доукомплектовать двумя телескопическими трапами и расширить парковку до вместимости на две тысячи автомобилей", - отметил Аукенов.

Также завершено проектирование нового цеха, обеспечивающего бортовое питание. Его мощность предусматривает выдачу 15 тысяч порций в сутки, что в 2.5 раза больше текущего объема. Строительство компания планирует начать весной 2019 года.

"Определено видение под здание, простаивавшее долгий период и запроектированное под гостиницу. Дальше только ремонт и создание сотни новых рабочих мест", - написал Ерлан Аукенов, приложив эскизы к публикации.

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