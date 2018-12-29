Метель ожидается в Астане
Вероятность шторма 85-90%
Фото : lenta.ru29 декабря 2018, 14:54
Синоптики РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение на Акмолинскую области и Астану, передает Zakon.kz.
"30-31 декабря в Акмолинской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Астане 30 декабря ожидается низовая метель. Вероятность шторма 85-90%", - сказано в распространенном сообщении.
Ранее поступило штормовое предупреждение на Жамбылскую и Туркестанскую области.
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