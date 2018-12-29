Путин поздравил Назарбаева с наступающим Новым годом

Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.

Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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