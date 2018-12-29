Акимат Алматы расторг договор с шымкентским перевозчиком "Green Bus"
Водители компании "Green Bus" не останутся без работы и продолжат работать на маршрутах перевозчика, преданных компании "Алматыэлектротранс".
Фото : открытые источники29 декабря 2018, 15:20
Алматинские власти досрочно расторгли договор доверительного управления с перевозчиком "Green Bus", передает Zakon.kz.
"Сейчас в рамках транспортной реформы перевозчики должны быть нацелены на повышение качества услуг пассажирских перевозок. У компании "Green bus" уровень регулярности самый низкий среди алматинских перевозчиков, при этом его доля в общем количестве городских маршрутов велика, потому мы вынуждены были принять решение о расторжении договора", - прокомментировали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В ведомстве сообщили, что по итогам аудита будет определено, какое количество автобусов будет отремонтировано компанией.
При этом в Управлении заверили, что процесс передачи автопарков уже завершается, при этом водители компании "Green Bus" не останутся без работы, и продолжат работать на маршрутах перевозчика, преданных компании "Алматыэлектротранс".
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