В уходящем году на поддержку сельского предпринимательства направлено 50 млрд тенге

За последние три года этот показатель вырос более чем в полтора раза.

По линии Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства на поддержку сельских проектов направлено более 10 тысяч займов на сумму 50 млрд тенге.

На сегодня кредитный портфель Фонда составляет 124,8 млрд тенге. За последние три года этот показатель вырос более чем в полтора раза.

Реализация программы "Сыбаға"

Министерством сельского хозяйства совместно с бизнесом разработана отраслевая программа развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, цель которой – повышение экспортного потенциала отрасли. Фонд участвует в ней путем кредитования фермеров по программе "Сыбаға". Сумма займа – до 70 млн тенге, срок кредитования – до 15 лет, ставка вознаграждения - 4 % годовых (с учетом субсидирования), эффективная ставка при этом - от 4,1 % годовых.

Немаловажным фактором привлекательности программы является принятие в залог приобретаемого скота: до 75 % предоставляется закупаемый за счет кредита породный (племенной) скот, до 50 % - товарный скот.

Наряду с льготным финансированием, участники программы "Сыбаға" получают доступ к государственному субсидированию: 225 тысяч тенге за каждую голову импортированного племенного животного, по 200 тенге за каждый килограмм живого веса при сдаче молодняка на откормплощадки.

В этом году Фондом профинансировано 673 хозяйства на сумму 15,4 млрд тенге. По проектам этого года в страну будет завезено 24 тысячи голов породного (племенного) КРС, закуплено более 75 тысяч голов МРС.

Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства

В числе пяти инициатив, направленных на социальную модернизацию страны, Президент Казахстана озвучил вопрос по увеличению микрокредитования на 20 млрд тенге. Таким образом, объем микрокредитования составил 62 млрд тенге.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдает микрокредиты на организацию сельского бизнеса в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В текущем году через Фонд было выделено 30 млрд тенге (для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 16,6 млрд тенге).

Кредиты выдаются по ставке вознаграждения 6 % годовых, эффективная ставка вознаграждения – до 6,7 % годовых. В рамках Программы, помимо кредитного продукта "Сыбаға", кредитуется приобретение поголовья сельхозживотных и птицы, проведение весенне-полевых и уборочных работ, организация и расширение всех видов сельского бизнеса.

В 2018 году через Фонд более 9 тысяч сельских предпринимателей получили микрокредиты на общую сумму 32,6 млрд тенге (в том числе 2,6 млрд тенге – из реинвестированных средств по займам, выданным ранее).

Свыше 60 % из них – выпускники проекта "Бастау", направленного на обучение сельских жителей основам предпринимательства. 85 % кредитных средств предоставлено на реализацию старт-ап проектов (до 1 года), еще 10 % - начинающим предпринимателям (до 3 лет).

В уходящем году на поддержку сельского предпринимательства направлено 50 млрд тенге

По линии Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства на поддержку сельских проектов направлено более 10 тысяч займов на сумму 50 млрд тенге.

На сегодня кредитный портфель Фонда составляет 124,8 млрд тенге. За последние три года этот показатель вырос более чем в полтора раза.

Реализация программы "Сыбаға"

Министерством сельского хозяйства совместно с бизнесом разработана отраслевая программа развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, цель которой – повышение экспортного потенциала отрасли. Фонд участвует в ней путем кредитования фермеров по программе "Сыбаға". Сумма займа – до 70 млн тенге, срок кредитования – до 15 лет, ставка вознаграждения - 4 % годовых (с учетом субсидирования), эффективная ставка при этом - от 4,1 % годовых.

Немаловажным фактором привлекательности программы является принятие в залог приобретаемого скота: до 75 % предоставляется закупаемый за счет кредита породный (племенной) скот, до 50 % - товарный скот.

Наряду с льготным финансированием, участники программы "Сыбаға" получают доступ к государственному субсидированию: 225 тысяч тенге за каждую голову импортированного племенного животного, по 200 тенге за каждый килограмм живого веса при сдаче молодняка на откормплощадки.

В этом году Фондом профинансировано 673 хозяйства на сумму 15,4 млрд тенге. По проектам этого года в страну будет завезено 24 тысячи голов породного (племенного) КРС, закуплено более 75 тысяч голов МРС.

Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства

В числе пяти инициатив, направленных на социальную модернизацию страны, Президент Казахстана озвучил вопрос по увеличению микрокредитования на 20 млрд тенге. Таким образом, объем микрокредитования составил 62 млрд тенге.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдает микрокредиты на организацию сельского бизнеса в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В текущем году через Фонд было выделено 30 млрд тенге (для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 16,6 млрд тенге).

Кредиты выдаются по ставке вознаграждения 6 % годовых, эффективная ставка вознаграждения – до 6,7 % годовых. В рамках Программы, помимо кредитного продукта "Сыбаға", кредитуется приобретение поголовья сельхозживотных и птицы, проведение весенне-полевых и уборочных работ, организация и расширение всех видов сельского бизнеса.

В 2018 году через Фонд более 9 тысяч сельских предпринимателей получили микрокредиты на общую сумму 32,6 млрд тенге (в том числе 2,6 млрд тенге – из реинвестированных средств по займам, выданным ранее).

Свыше 60 % из них – выпускники проекта "Бастау", направленного на обучение сельских жителей основам предпринимательства. 85 % кредитных средств предоставлено на реализацию старт-ап проектов (до 1 года), еще 10 % - начинающим предпринимателям (до 3 лет).

Интенсивные яблоневые сады

Финансирование интенсивного садоводства начато Фондом в 2015 году. Сады площадью 5 гектаров возводятся в южных регионах и передаются в лизинг сельским жителям. Срок лизинга - до 10 лет, ставка финансирования – 6 % годовых, годовая эффективная ставка – до 6,7 %, льготный период - до 3 лет. Часть инвестиционных затрат субсидируется государством.

При возведении сада используются элитные сорта карликовых саженцев, система капельного орошения, опорно-шпалерная система, обеспечивающая правильное формирование сада и его устойчивость к ветрам, защитная сетка от града и солнечных ожогов, современная техника и агросопровождение со стороны поставщика технологий. При выходе на полную мощность урожайность такого сада составляет 50-60 тонн с гектара.

Финансирование интенсивного садоводства начато Фондом в 2015 году. Сады площадью 5 гектаров возводятся в южных регионах и передаются в лизинг сельским жителям. Срок лизинга - до 10 лет, ставка финансирования – 6 % годовых, годовая эффективная ставка – до 6,7 %, льготный период - до 3 лет. Часть инвестиционных затрат субсидируется государством.

При возведении сада используются элитные сорта карликовых саженцев, система капельного орошения, опорно-шпалерная система, обеспечивающая правильное формирование сада и его устойчивость к ветрам, защитная сетка от града и солнечных ожогов, современная техника и агросопровождение со стороны поставщика технологий. При выходе на полную мощность урожайность такого сада составляет 50-60 тонн с гектара.

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