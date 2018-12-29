Работодателям разрешили запрашивать справку о судимости

Услуга оказывается только в электронной форме через веб-портал "Электронного правительства".

Справку о наличии либо отсутствии судимости теперь можно получить третьим лицам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Это стало возможным после подписания генпрокурором приказа "О внесении изменений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 июля 2015 года №95 "Об утверждении стандартов государственных услуг" 24 декабря.

В роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо, а в роли услугополучателя, на которого направляется запрос, может выступить только физическое лицо.

Новшество позволит минимизировать истребование работодателями справок от граждан при их трудоустройстве.

Данная услуга третьим лицам оказывается только в электронной форме через веб-портал "Электронного правительства" при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения посредством "личного кабинета" и (или) sms-подтверждения.

Получить такую услугу можно лишь при регистрации в базе мобильных граждан.

Для регистрации в базе мобильных граждан услугополучателю необходимо в "Личном кабинете" на веб-портале "Электронного правительства" в графе "Телефон" указать номер телефона или привязать его к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) обратившись в любой фронт-офис госкорпорации.

Также, государственная услуга "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" оказывается Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и территориальным органам и выдается через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Срок оказания данной услуги сокращен с 17 календарных до 5 рабочих дней.

Стандарты государственных услуг "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" и "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" разработаны в рамках реализации постановления Правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года №983 "Об утверждении реестра государственных услуг"".

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